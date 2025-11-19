Разследват ново обвинение за сексуално посегателство срещу Пи Диди

Шерифската служба на окръг Лос Анджелис разследва ново обвинение в сексуално посегателство срещу хип-хоп магната Шон „Диди“ Комбс, който в момента изтърпява четиригодишна присъда за осъждания, свързани с проституция.

Мъж — музикален продуцент и PR специалист — твърди, че в края на 2020 г. бил поканен в склад в Лос Анджелис за фотосесия на дрехи, принадлежали някога на покойния рапър Ноториъс Би Ай Джи, чието истинско име е Кристофър Уолъс. Той е работил с Комбс по множество проекти. Рапърът беше застрелян фатално в Лос Анджелис през 1997 година.

Според полицейския доклад, когато пристигнал, Комбс се съблякъл, наредил му да извърши сексуален акт и след това хвърлил по него мръсна тениска, която принадлежала на рапъра.

В доклада името на обвинителя е заличено. Той казва, че мълчал години наред, защото се срамувал, и решил да подаде сигнал едва тази септември в Ларго, Флорида — малко след като Комбс беше осъден по други обвинения.

Пъф Деди категорично отхвърля новите твърдения, заяви гражданският му адвокат Джонатан Дейвис, който определи обвиненията като „безпочвени“.

„Искам да е напълно ясно — господин Комбс категорично отрича като фалшиви и клеветнически всички твърдения, че е сексуално малтретирал когото и да било“, каза Дейвис.

Шерифската служба на окръг Лос Анджелис съобщи в понеделник, че е получила официално копие от доклада на полицията във Флорида в петък и ще започне разследване.

Документът описва и друг инцидент — от март 2021 г. — при който според обвинителя двама мъже му покрили главата, след което Комбс влязъл в стаята, нарекъл го „доносник“ и го нападнал сексуално.

През юли Пи Диди беше признат за виновен, че години наред е возил свои приятелки и мъжки секс работници из страната, на уредени от него сексуални срещи, включващи доста дрога, на различни места. Той обаче беше оправдан по обвиненията в трафик на хора и рекет, които можеха да му донесат доживотен затвор.

Очаква се да бъде освободен през май 2028 г., като може да намали присъдата чрез участия в програми за зависимост и други затворнически програми, пише АР.