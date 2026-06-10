"Бях още дете": Мъж твърди, че е бил насилен от Пи Диди

Шон "Диди" Комбс е изправен пред нов съдебен иск - този път от мъж, който твърди, че музикалният магнат го е подложил на сексуално посегателство, докато е бил непълнолетен, под претекст, че ще помогне на актьорската му кариера.

Според съдебни документи, с които TMZ твърди, че се е запознал, ищецът, завел делото анонимно като Джон Доу, разказва, че през 2007 г. вече е работил като детски актьор (артист на възраст под 18 години ), когато бил поканен на парти в Холивуд Хилс, представено като събитие за създаване на професионални контакти. По думите му именно там се запознал с Пи Диди.

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"Ще поговорим за кариерата ти"

Мъжът твърди, че рапърът го поканил на усамотен разговор, за да обсъдят потенциални възможности за развитие в кариерата му.

След като останали сами, според иска Комбс започнал да докосва различни части от тялото му, като постепенно слизал надолу. Ищецът твърди, че е казал на Диди, че ситуацията го кара да се чувства много неудобно, преди рапърът предполагаемо да му извърши орален секс, докато едновременно се самозадоволявал.След случилото се, твърди ищецът, Диди му казал, че ще го има предвид за бъдещи професионални възможности, след което напуснал помещението.

Мъжът заявява, че останал шокиран и малко по-късно си тръгнал от партито.

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Иск срещу други лица

Освен срещу Комбс, искът е насочен и срещу агенти, които според ищеца са имали задължение да го предпазят от подобни рискове.

Той търси обезщетение, като размерът му не е посочен в съдебните документи.

Отговорът на лагера на рапъра

Пред TMZ представителят на Комбс, Джуда Енгелмайер категорично отхвърли обвиненията.

"Твърденията на този така наречен анонимен детски актьор са фалшиви и абсурдни. Това е просто поредният човек от дългия списък хора, които се опитват да се доберат до лесни пари, насърчавани от адвокати по дела за обезщетения. Г-н Комбс никога не е извършвал сексуално посегателство над когото и да било - и това включва всяко дете. Тези обвинения ще бъдат опровергани, както и всички останали", заяви той.

Скандалите около Пи Диди

Новият иск идва на фона на продължаващите правни проблеми около Шон "Диди" Комбс. През последните години срещу него бяха заведени редица граждански дела с обвинения в сексуално насилие, злоупотреба и експлоатация.

През 2025 г. той беше оправдан по най-тежките федерални обвинения за секс трафик и рекет, но беше признат за виновен по две обвинения, свързани с транспортиране с цел проституция, и получи присъда от 50 месеца затвор.

Комбс отрича всички обвинения срещу себе си.