Пи Диди си е пил домашен алкохол в затвора?

Говорител на Шон „Диди“ Комбс реагира на публикации, според които опозореният музикален магнат бил заловен да пие домашно направен алкохол в затвора – твърдения, които идват малко след като той бе преместен в ново поправително заведение.

Според информация на TMZ от петък, 7 ноември, Комбс – който в момента изтърпява присъдата си във Федералния поправителен институт „Форт Дикс“ (FCI Fort Dix) в Ню Джърси – бил заловен да консумира смес от Fanta, захар и ябълки, оставени да ферментират в продължение на две седмици. Изданието твърди още, че служители са обмисляли преместването му в друга част на затвора, но в крайна сметка решили да го оставят на същото място.

В изявление, изпратено до People, представител на Комбс категорично отрече твърденията: В последните дни се разпространяват редица фалшиви и безотговорни публикации относно г-н Комбс. Той не е нарушил нито едно затворническо правило. Неговата трезвеност и самодисциплина са приоритети, които той приема изключително сериозно. Това е едва първата му седмица във „Форт Дикс“, и е напълно очаквано да се появяват слухове през времето, което ще прекара там. Молим обществото и медиите да му дадат ползата от съмнението, нужното лично пространство, за да се съсредоточи върху собственото си израстване, и възможността да продължи напред в мир.“

Ден по-късно, на 8 ноември, в официалния профил на Комбс в X (бивш Twitter) бе публикувано ново изявление, което нарече слуховете „напълно неверни“.

„Информацията, че г-н Комбс е бил заловен с алкохол, е изцяло фалшива. Единственият му фокус е да стане най-добрата версия на себе си и да се върне при семейството си“, гласи постът.

В края на октомври Комбс бе преместен от Центъра за задържане в Бруклин (MDC) във „Форт Дикс“ – затвор с ниска степен на сигурност, разположен на военна база на около 65 км от Филаделфия. Ден след прехвърлянето му, на 31 октомври, се появи и първата му снимка от вътрешната страна на институцията, на която той е заснет в двора.

През октомври съдът осъди 56-годишния Комбс на 50 месеца лишаване от свобода по две обвинения за трафик с цел проституция, след като бе признат за виновен през юли.

Адвокатският му екип настоя за преместването му от MDC, позовавайки се на лошите условия в центъра, и специално поиска той да бъде изпратен във „Форт Дикс“, тъй като там има по-добър достъп до рехабилитационни програми за зависимости.