Екзекутираха мъж, убил съкилийника си, който бил на косъм от свободата

Мъж, който признал, че е убил съкилийника си именно защото искал да получи смъртна присъда, беше екзекутиран във Флорида.

63-годишният Джеймс Робъртсън е екзекутиран малко след 12:30 ч. на 13 октомври, съобщи Департаментът по изпълнение на наказанията във Флорида, пише People.

Робъртсън е осъден на смърт за убийството на съкилийника си Франк Харт през 2008 г. По-късно той признава престъплението и заявява, че мотивът му бил именно желанието да бъде осъден на смърт.

Жертвата му щяла да излезе от затвора само осем дни по-късно

Особено жесток детайл в случая е, че Франк Харт е бил само на осем дни от освобождаването си, когато Робъртсън го убива.

След екзекуцията дъщерята на Харт говори пред журналисти за загубата на баща си и за живота с последиците от насилствената му смърт.

"Когато някой, когото обичаш, ти бъде отнет по толкова жесток начин, светът продължава да се върти, дори когато част от твоя собствен свят сякаш е спряла. Другите хора продължават живота си, но ти носиш загубата със себе си във всяко следващо утре", каза тя.

"Не, добре съм"

Преди екзекуцията Робъртсън бил попитан дали иска да каже нещо за последен път.

Отговорът му бил кратък: "Не, добре съм."

Робъртсън е бил в затвора още от 1980 г. по обвинения, свързани с кражба с взлом и нападение. Именно докато изтърпявал тази присъда, през 2008 г. убил Франк Харт - престъплението, което в крайна сметка довело до смъртната му присъда.