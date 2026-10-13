Нарекоха я "убийца на бебета" и я пратиха в затвора, но сега ѝ плащат $1,6 милиона

Жена от Невада, която прекарала повече от две години в затвора след спонтанен аборт, получи обезщетение от 1,6 млн. долара от окръг Хъмболт. Почти десетилетие след началото на случая Пейшънс Русо най-сетне си върна и праха на бебето, което изгубила.

Русо, която тогава носела фамилията Фрейзър, преживяла спонтанен аборт през април 2018 година. Тя родила мъртво бебе, което нарекла Абел, след което погребала останките му в двора на дома си. Малко по-късно написала във Facebook за загубата и вината, която изпитвала, пише People.

"Толкова съжалявам, Абел. Съжалявам, че съм ужасен човек", гласяла една от публикациите ѝ според The Nevada Independent. В друга тя пишела, че е "толкова травмирана и уплашена" и че "не знаела какво да прави".

Не след дълго в дома, където тогава 26-годишната жена живеела с мъж и двамата си синове, пристигнали представители на властите. Те я попитали защо се извинява.

На кадри от полицейска камера, получени по-късно от The Washington Post, Русо реагирала:

"Нямам ли право да имам лични неща в живота си? Имах спонтанен аборт, ясно? Спонтанен аборт. Защо сте тук заради един шибан спонтанен аборт?"

Закон от 1911 г. я изпраща в затвора

Впоследствие Русо е обвинена и осъдена за непредумишлено убийство по закон на Невада от 1911 г., озаглавен "приемане на лекарства с цел прекратяване на бременност". Той забранява приемането на вещества с цел прекратяване на бременност след 24-тата седмица.

Това е единственият подобен закон в САЩ. Активисти за репродуктивни права са се опитвали да постигнат отмяната му, а той действа паралелно с останалите ограничения върху абортите в щата.

Адвокатката Лора Фицсимънс, която по-късно помага на Русо да оспори присъдата си, твърди, че тя е единственият човек, срещу когото някога е било повдигано обвинение по този закон.

Когато разбрала, че е бременна, Русо не знаела точно в коя седмица е. Цикълът ѝ бил нередовен, не била посещавала лекар, а повредената ѝ кола ѝ попречила да пътува, за да направи аборт.

Според материалите по случая тя започнала да вдига тежки предмети и многократно приемала канела, след като потърсила в интернет начини за прекратяване на бременност.

Разследващите се опитали да използват тези действия като доказателство, че тя е причинила загубата на бременността, но не успели да установят подобна връзка.

След това обвинението се съсредоточило върху употребата на метамфетамини, марихуана и цигари по време на бременността. Според прокуратурата това показвало намерение да предизвика спонтанен аборт и я правело отговорна за смъртта на бебето по силата на закона от 1911 г.

Признава се за виновна по съвет на служебния си адвокат

През 2019 г. Русо влиза в затвора, след като по съвет на тогавашния си служебен защитник се признава за виновна по обвинението в непредумишлено убийство.

Тя прекарва зад решетките повече от две години.

През 2021 г. присъдата е отменена заради неефективна правна защита. Тогава Русо получава нов адвокат - Лора Фицсимънс, която поема случая ѝ безвъзмездно.

Фицсимънс оспорва една от основните тези на прокуратурата - че употребата на наркотици е била свързана с опит за предизвикване на спонтанен аборт. Според защитата това било дългогодишен навик на Русо, а не поведение, започнало с цел да прекрати бременността.

Освен това прокуратурата не могла да докаже, че именно употребата на вещества е причинила загубата на бременността.

След като присъдата е отменена, Русо се премества в Южна Дакота. През 2025 г. обвиненията срещу нея са окончателно прекратени "с предубеждение" - юридически термин, който означава, че случаят е приключен окончателно и същите обвинения не могат да бъдат повдигнати отново.

Почти десетилетие по-късно - 1,6 млн. долара

Сега 34-годишната Русо ще получи 1,6 млн. долара от окръг Хъмболт.

До споразумението се стига след официално искане, подадено през март. В него се твърди, че окръгът е нарушил щатското законодателство, умишлено е причинил тежък емоционален стрес на Русо и е нарушил конституционните ѝ права.

Адвокатката по граждански права Паола Армени, която представлява Русо във връзка със споразумението, подчертава, че изплащането на сумата не означава, че окръгът признава неправомерни действия.

"Не е честно"

Днес Русо е трезва и живее в Южна Дакота с трима от синовете си - на 4, 7 и 9 години. Четвъртото ѝ дете живее при сестра ѝ, с която отношенията ѝ са прекъснати.

По думите ѝ част от сумата ще отиде за адвокатски хонорари и други плащания. С останалото тя иска да финансира дома си и да отвори магазин.

Въпреки обезщетението Русо не смята, че случилото се е поправено.

"Те се бориха толкова много, за да не ми платят", заявява тя пред The Nevada Independent. "Минах през толкова много, както и децата ми, които все още живеят с последствията. Не е честно."

Върнали ѝ и праха на Абел

За Русо една част от споразумението се оказва дори по-важна от парите - връщането на праха на Абел.

При подробно разследване на случая през 2024 г. The Washington Post съобщава, че служителка от шерифската служба на окръг Хъмболт, която участвала активно в ареста на Русо, разрешила останките на бебето да бъдат кремирани. След като по-късно се преместила от Невада в Тексас, тя взела праха със себе си.

Според The Nevada Independent Русо разбрала, че останките се намират у служителката едва от публикацията на The Washington Post.

Като част от споразумението с окръга прахът на Абел най-накрая е върнат на майка му.

По думите на Русо това "означава всичко" за нея.