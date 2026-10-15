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Дилърка, държала дрога за над 1,3 млн. евро, се сдоби с обвинение

Тя държала в дома си над 1,5 кг наркотици, сред които и фентанил

15.10.2026 | 16:45 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дилърка на дрога се сдоби с обвинение от софийската градска прокуратура. То е за държане с цел разпространение на високорискови наркотици в особено големи размери, съобщиха от прокуратурата.

На 11 май 2026 г. в жилище в София обвиняемата държала фентанил, смес от хероин и фентанил, коноп, хашиш и кокаин. Наркотичните вещества са с общо нетно тегло 1508,60 грама и на обща стойност 1 300 062,44 евро.

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Обвиняемата е с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

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