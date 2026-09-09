Килограми дрога и "дроп локации": Разбиха наркодепо в София

Разбито е депо за разпространение на наркотици, където от големи количества заготовки са се правили малки с цел улично разпространение и на "дроп локации" в София и в страната.

Установихме "склададжията", който дойде да подготви количества, които днес да се разпространят в София, каза на брифинг пред медиите Ангел Папалезов, началник на отдел "Криминална полиция" към Главната дирекция "Национална полиция" (ГДНП).

Задържан е 32-годишен софиянец, без криминални прояви. Това е почерк на наркогрупите - за "склададжии" да се наемат млади момчета, без криминални прояви, за да нямат органите на МВР информация за тях, каза още Папалезов.

Той обясни, че схемата е след плащане с криптовалута, в затворена Телеграм група, пратките да се доставят на "дроп локация" в София, като след това клиентите получават локацията на телефоните си. Така вземат пратките без лична среща с дилъра.

Изземват се около девет килограма метамфетамин, три килограма марихуана, два килограма и половина екстази на хапчета и по половин килограм кокаин и хашиш. Точните количества ще се получат след няколко часа, защото процесуално-следствените действия в разбитата лаборатория продължават, добави Папалезов. Той посочи, че един грам марихуана на улицата струва около 10 евро, екстази – около 15 евро, грам кокаин - около 80 евро.

Все още се установяват другите лица, които са пребивавали в къщата. Наемодатели са действителните ѝ собственици, които я отдават под наем от много години, посочи Папалезов. Той обясни, че задържаният е пребивавал на адреса от няколко месеца и се предполага, че къщата се е използвала като склад. Нямаме данни преди това кой е ползвал адреса, наемодателите не са разпитани все още, допълни началникът на "Криминална полиция".

„Дроп моделът“ на разпространение е най-модерният в момента, отбеляза Папалезов. Заедно с колеги от страната сме реализирали няколко такива акции, в които сме задържали доставчици на „дроп дрога". По този случай работим от две или три седмици, каза още той.