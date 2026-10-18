Арестуваха четирима дилъри на дрога при спецакция в Благоевградско

Четирима души са задържани, иззети са около 110 грама амфетамини и 5,53 грама марихуана, а по три случая са образувани досъдебни производства при специализирана полицейска операция, която се провежда на територията на област Благоевград. Това показват междинните резултати от акцията, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.
До момента са проверени 635 души и 541 превозни средства. Проверени са и 18 места, за които има данни за евентуална дейност в нарушение на изборното законодателство.
В рамките на операцията са съставени девет акта за установяване на административни нарушения и 100 фиша по Закона за движение по пътищата. Издадени са и 10 протокола за предупреждение по Закона за Министерството на вътрешните работи.
Към момента няма постъпили сигнали за нарушаване на политическите права на гражданите, допълват от полицията.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.