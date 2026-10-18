Арестуваха четирима дилъри на дрога при спецакция в Благоевградско

Четирима души са задържани, иззети са около 110 грама амфетамини и 5,53 грама марихуана, а по три случая са образувани досъдебни производства при специализирана полицейска операция, която се провежда на територията на област Благоевград. Това показват междинните резултати от акцията, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

До момента са проверени 635 души и 541 превозни средства. Проверени са и 18 места, за които има данни за евентуална дейност в нарушение на изборното законодателство.

В рамките на операцията са съставени девет акта за установяване на административни нарушения и 100 фиша по Закона за движение по пътищата. Издадени са и 10 протокола за предупреждение по Закона за Министерството на вътрешните работи.

Към момента няма постъпили сигнали за нарушаване на политическите права на гражданите, допълват от полицията.