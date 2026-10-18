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Арестуваха четирима дилъри на дрога при спецакция в Благоевградско

Иззети са 110 гр. амфетамини

18.10.2026 | 15:45 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Четирима души са задържани, иззети са около 110 грама амфетамини и 5,53 грама марихуана, а по три случая са образувани досъдебни производства при специализирана полицейска операция, която се провежда на територията на област Благоевград. Това показват междинните резултати от акцията, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

До момента са проверени 635 души и 541 превозни средства. Проверени са и 18 места, за които има данни за евентуална дейност в нарушение на изборното законодателство.

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В рамките на операцията са съставени девет акта за установяване на административни нарушения и 100 фиша по Закона за движение по пътищата. Издадени са и 10 протокола за предупреждение по Закона за Министерството на вътрешните работи.

Към момента няма постъпили сигнали за нарушаване на политическите права на гражданите, допълват от полицията.

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Тагове:

полиция МВР наркотици амфетамин арест Благоевград
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