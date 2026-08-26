30-годишен дилър задържан с над килограм амфетамин

Над килограм амфетамин е иззет при полицейска акция в Пловдив, а 30-годишен мъж е задържан и оставен за постоянно в ареста, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Акцията е проведена в края на миналата седмица. Мъжът е задържан на входа на Пловдив откъм Пазарджик, където е спрял автомобила си.

При последвалите обиски в колата и на адреса му в село Ивайло, област Пазарджик, полицията е открила 1012,833 грама амфетамин, около 58 грама марихуана и още около 58 грама метамфетамин.

Освен наркотиците са иззети електронна везна, мобилен телефон и други вещи, свързани с разследването.

По данни на прокуратурата намерените вещества са били предназначени за разпределяне и продажба на по-малки дози.

30-годишният мъж е криминално проявен. На 24 август съдът е постановил постоянна мярка "задържане под стража".

През юли в Пловдив и областта са били иззети над пет килограма различни високорискови наркотични вещества, а 68 души са били задържани, пише БТА.