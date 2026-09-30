Канабис, амфетамин и предполагаеми артефакти откриха при акция във Видинско

Двама мъже са задържани при специализирана полицейска операция срещу наркопрестъпността в село Неговановци. При акцията са открити 35 конопени растения, канабис, амфетамин, както и монети и метални фрагменти с белези на артефакти, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

На 29 септември криминалисти претърсили в условията на неотложност необитаем имот в селото. В двора открили засадени 35 конопени растения с височина между 80 и 210 сантиметра.

При последвалите издирвателни действия полицаите установили съпричастност на 25-годишен жител на Неговановци, който обитава имот на същата улица. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

На място е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство.

Наркотици и предполагаеми артефакти на друг адрес

При проверка на друг имот в селото, обитаван от 33-годишен мъж, полицаите открили 0,58 грама сух канабис и 0,62 грама амфетамин.

Иззети са също монети и метални фрагменти с белези на артефакти.

33-годишният мъж също е задържан за срок до 24 часа. По случая са образувани две предварителни проверки.

Засилени акции срещу наркотиците във Видинско

На 15 септември при друга специализирана операция във Видин и село Градец бяха задържани трима криминално проявени мъже.

Тогава полицията иззе 11,5 грама кристали и три таблетки, реагирали на MDMA, 72 грама канабис, 14 грама амфетамин и осем свежи конопени растения. По първоначални данни част от наркотиците е била предназначена за разпространение в региона.

От ОДМВР - Видин посочват, че оперативната работа по линия "Наркотици" е активизирана в цялата област по разпореждане на директора старши комисар Светослав Григоров.

Продължава и засиленият полицейски контрол в районите около учебните заведения, пише БТА.