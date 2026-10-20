18 прободни рани и запис с виковете на майка му: 14-годишният от Пловдив остава в ареста

Пловдивският апелативен съд остави в ареста 14-годишното момче, обвинено в убийството на майка си. При произнасянето на определението съдия Иван Ранчев изнесе детайли от разследването, според които непълнолетният е нанесъл на майка си 18 прободни рани.

Магистратите взеха решение осмокласникът да остане в ареста, тъй като има реална опасност да се укрие или да извърши друго престъпление. Според тях събраните до момента доказателства дават основание да се приеме с висока степен на вероятност, че именно той е извършителят на убийството.

Какво са открили в апартамента?

В апартамента, където е извършено убийството, е открита рисунка на пентаграм с червеникава течност, както и разпилени боеприпаси. Намерен е и нож с дължина 18 см и дръжка с черепи, както и две ловни оръжия. В едно от спалните помещения има тениска с надпис, изразяващ омраза, както и дрехи със символи, каза съдия Ранчев.Пушката момчето е възнамерявало да я използва, за да сложи край на живота си, но не е знаело как да я зареди и да произведе изстрел. За оръжието предстои да бъдат изискани допълнителни данни.

Разпространил снимки и запис с предсмъртните викове на майка си на свои съученици

По думите му изключителността на случая е свързана и с действията на обвиняемия, който публикувал в общи групи със свои съученици снимки на трупа на майка си, запис с предсмъртните ѝ викове за помощ, както и изрази на съжаление от негова страна за стореното. „Това са деца на неговата възраст, като видяното им е повлияло изключително неблагоприятно“, каза съдията.

Убийство по драстичен начин

Според съдебния състав убийството е извършено по изключително драстичен начин. Решението на магистратите да изнесат данните е продиктувано от големия обществен интерес. Изяснено е, че момчето живеело с майка си в Пловдив от около месец и половина и току-що било започнало да учи в ново училище в града. Според показанията на негов приятел то се намирало в депресия.

Назначени са съдебнопсихиатрична и психологическа експертиза

На момчето е повдигнато обвинение за убийство на родител. Назначени са множество експертизи, като предстои да бъде извършена и основната комплексна съдебнопсихиатрична и психологическа експертиза. Тя трябва да даде отговори относно вменяемостта на момчето и мотива му.

Определението на съда е окончателно.