Арагчи с предупреждение: Иран ще държи отговорни всички, които помагат на САЩ

Външният министър Абас Арагчи заяви, че Иран ще потърси отговорност от всяка държава, която подпомогне Съединените щати при евентуално нападение срещу Ислямската република.

"Всяко участие, сътрудничество или съдействие при извършването на агресия срещу Иран ще доведе до международна отговорност за съответните страни“, каза Арагчи на среща в Киргизстан.

Свързани статии Тръмп обмисля масирана атака срещу Иран

"Иран си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в рамките на самозащитата“, каза още иранския министър, цитиран от AFP.

Изказването на Арагчи идва по-малко от 24 часа след заканата на американския президент Доналд Тръмп за сериозна масирана атака срещу ислямската република.

“Все още не ги е заболяло”, каза Тръмп пред “Аксиос” и добави, че още не е взел окончателно решение.