Лавров разкри амбициозния план за Голямо евразийско партньорство

Формирането на Голямото евразийско партньорство ще спомогне за премахване на бариерите пред търговията и инвестициите и за установяване на по-ефективни икономически връзки в цяла Евразия. Това се казва в приветствие от руския външен министър Сергей Лавров към участниците в Диалога на младите дипломати на страните от Голямото евразийско партньорство в Казан, предава ТАСС.

Според министъра, настоящият етап на глобално развитие, свързан с укрепването на многополюсните принципи в международния живот, открива широки възможности за създаването на нови, по-справедливи механизми за глобално икономическо сътрудничество.

"Инициативата на руския президент Владимир Путин за формиране на Голямо евразийско партньорство е предназначена да консолидира интеграционните процеси на континента, да помогне за премахване на бариерите пред търговията и инвестициите и да установи по-сложни, балансирани и надеждни икономически връзки в обширната Евразия", каза той.

Според министъра, младите служители по външната политика ще играят ключова роля в това мащабно начинание.

"Вие сте тези, които скоро ще координират стратегиите и плановете на вашите страни, за да осигурят благополучието и просперитета на нашия споделен континент", добави още Лавров.