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Лавров нападна председателят на ЕК, нарече я “фюрер Урсула”

Добре дошли обратно в нацизма, каза още руският дипломат

03.09.2026 | 19:07 ч. 16
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров отново отправи остри критики към западните лидери и по-специално към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Изказването на Лавров дойде по време на форум във Владивосток.

Лавров нарече лидера на ЕК “фюрер Урсула“, обвинявайки я, че “заграбва правомощия“, които поначало принадлежат на държавите членки. Руският външен министър изрази и открито несъгласие с европейските ценности, като заяви: 

“Ако законодателната забрана на руския език в образованието, културата и медиите е европейска ценност, тогава добре дошли обратно в нацизма“, каза още Лаворов.

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Руският министър коментира и изявленията на германския канцлер Фридрих Мерц относно амбицията на Федералната република да се превърне във водеща военна сила в Европа.

Лавров определи тези стремежи като “метастази на нацизма“, признавайки, че думите на Мерц са го “смаяли“.

 

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Тагове:

Сергей Лавров Урсула фон дер Лайен фюрер нацизъм ЕК
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