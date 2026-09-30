Атанас Рибарски поема временно националния отбор по футбол

Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България, след като ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион “Христо Ботев” в Пловдив.

Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 г., ще води мъжкия тим в предстоящите му гостувания на Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври) от Лигата на нациите.

Ръководството на БФС пожелава успех на Атанас Рибарски и екипа му в предстоящите срещи, се казва в съобщението на футболната централа.