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Атанас Рибарски поема временно националния отбор по футбол

Той е е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 г.

30.09.2026 | 14:34 ч. 11
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България, след като ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион “Христо Ботев” в Пловдив.

Така Рибарски, който е селекционер на юношеския национален отбор на България до 19 г., ще води мъжкия тим в предстоящите му гостувания на Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври) от Лигата на нациите.

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Ръководството на БФС пожелава успех на Атанас Рибарски и екипа му в предстоящите срещи, се казва в съобщението на футболната централа.

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