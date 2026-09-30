Очаквано: Александър Димитров подаде оставка след срама срещу Естония

Националният селекционер на България Александър Димитров заяви недвусмислено, че подава оставка. Видимо афектиран след мача той заяви, че "ние приключваме". Това се случва след историческата първа загуба срещу Люксембург и срамния мач срещу Естония, в който удържахме геройски нулевото равенство.

"Много хаотична игра от наша страна. Не се изпълни планът ни. Във фаза атака игровият натиск не се осъществи. Това значи, че сме изгубили доверието на играчите. С тази игра и това представяне ние приключваме. Благодарим за дадения шанс", каза Димитров след мача.

Остава да се разбере дали ръководството на БФС ще я приеме или ще го остави да ръководи предстоящите два мача.

Разочарование от мача изрази и капитана на отбора Кристиян Димитров, който видимо нямаше обяснение за старта на отбора в Лигата на нациите.