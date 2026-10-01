Илиян Филипов бил убит заради неуредени финансови въпроси

Прокуратурата в Пловдив привлече като обвиняем 51-годишния Славчо Мегеров за убийството на бизнесмена и собственик на Ботев Пловдив Илиян Филипов.

Обвинението е за предумишлено убийство, като според наблюдаващия прокурор Димитър Молев е установен и мотивът.

"Мотивът е личен, породен от неуредени финансови отношения. Познавали са се от доста време, като е потвърдено, че двамата са били близки. Разследващите снемат обяснения от обвиняемия по случая. В събота или неделя ще бъде внесена мярка за неотклонение „задържане под стража“. Той има регистрирани редица престъпни деяния от 1993 до 2020 г. и е осъждан за много от тях (сред тях убийство като непълнолетен, кражби и участие в ОПГ), но е бил реабилитиран“, каза Молев.

"Задържаният живее в София от няколко години. Той отдаде заслуженото на съвместната работа по случая на МВР и ДАНС. Костадинов подчерта, че има обосновано предположение, че задържаният е извършител на престъплението, а е възможно убийството да му е било поръчано", каза директорът на ОДМВР-Пловдив Васил Костадинов.

Илиян Филипов беше убит в нощта срещу 30 септември в квартал „Христо Смирненски“ в Пловдив в сграда, която е негова собственост.

По неофициална информация той е бил прострелян с един куршум в главата.

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви пред парламента, че според събраните до момента доказателства МВР няма съмнение, че е задържан физическият извършител. Разследващите обаче продължават да проверяват няколко версии, включително дали има други съпричастни лица и каква е била ролята им. След убийството е създаден специален щаб с участието на Националната полиция, ГДБОП, „Гранична полиция“, пловдивската полиция и ДАНС.