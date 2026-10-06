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"Ботев" (Пд) ще играе с черни екипи с лика на убития Филипов

Всички билети (18 777) за мача срещу "Славия" са продадени

06.10.2026 | 09:08 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

В следващите си мачове "Ботев" (Пд) ще играе със специален черен екип, посветен на собственика Илиян Филипов, съобщиха от ръководството на "канарчетата".

"Ликът на Илиян Филипов ще бъде в центъра на фланелката - винаги част от "Ботев", където е неговото място.

Футболистите на "Ботев" ще носят този екип както на „Колежа", така и на всеки стадион в страната. За Илиян Филипов. Завинаги един от нас.", написаха от клуба.

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От "Ботев" обявиха, че всички билети (18 777) за предстоящия домакински мач срещу "Славия" от 11-ия кръг на Първа лига са продадени.

Пропуските бяха пуснати на символичната цена от 1 евро отново в памет на Илиян Филипов, който беше убит на 30 септември в Пловдив. Бизнесменът искаше да види стадиона пълен.

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