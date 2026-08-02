Изпочупиха автобус на градския транспорт в София

Шофьор на автобус пострада, а превозното средство е изпотрошено след нападение в столичния квартал „Христо Ботев” тази вечер, съобщи NOVA.

От СДВР потвърдиха за случая.

Първоначално са арестувани двама души, но единият е освободен. Задържан остава 17-годишен младеж.

От Спешна помощ казаха, че мъж е започнал да чупи стъклата на автобуса, при което е пострадал шофьорът. Той е откаран в лицево-челюстната хирургия на „Пирогов”. Нападателят е прегледан от друг екип на Спешна помощ, но няма наранявания и е оставен в Първо районно.

На място има полиция.