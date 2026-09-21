Шокираща агресия в градския транспорт в Казанлък - ученици нападнаха контрольорка. Причината е, че им е направила забележка, че седят върху батериите в електрическия автобус.

Скубане, удари и обиди - това е равносметката за Добринка Мартинова, след като прави забележка на ученик, легнал върху панела на батерията в електробуса.

"Там е опасно. В автобуса имаше достатъчно свободни места. Конкретно това момче имаше седалка, но не знам защо реши да си почива точно там. Когато му направих забележка, последва викове и обиди по мой адрес и към шофьора", разказа тя.

Заради ескалиралото напрежение автобусът е спрян, а в защита на екипа се намесват пътници.

"Автобусът беше в отвратително състояние. Наложи се да го приберем в базата за почистване. Вътре имаше залепени дъвки по седалките, разхвърляни бутилки и нещо още по-неприятно - храчки по пода", сподели ръководителят "Автотранспорт" Бисер Баев.

От градското транспортно дружество подчертават, че това далеч не е изолиран инцидент.

"Това не е единичен случай. Проявите са системни, особено по тази линия след началото на учебната година. Проблемите започват, когато учениците отказват да валидират картите си или да покажат документите си, за да избегнат глоба. Отношението им към персонала е лошо – служителите ни биват обиждани, ругани и дори щипани", заяви още Баев.

"Призовавам родителите да не бързат да обвиняват кондукторите или шофьорите, а да проведат сериозен разговор с децата си. Те не са толкова малки, че да не разбират. Като по-големи ученици, те трябва да дават пример на по-малките", настоя Мартинова.

От тази седмица по междуградската линия се въвежда жива охрана, която да защитава персонала от прояви на агресия.

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