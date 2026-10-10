Енчо Керязов: Държавата винаги ще помага на спорта

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се включи в 43-тото издание на Софийския маратон, като не само даде официалния старт на надпреварата, но и сам застана сред участниците. Той пробяга дистанцията от 5 километра за 44 минути и 7 секунди, а след финала заяви, че е готов да опита и по-дълго трасе догодина.

"Беше изключително приятно, забавлявах се. Готов съм и за повече и догодина може да се пусна и на по-дълга дистанция", сподели Керязов, цитиран от БТА.

Рекорден интерес към Софийския маратон

Спортният министър отбеляза, че тазгодишното издание е привлякло рекорден брой участници, сред които много деца и млади хора. Според него именно подобни събития могат да насърчат повече българи да водят активен начин на живот.

"Събития като това са начин да популяризираме спорта - да покажем, че можем да организираме такива големи събития. Видяхме и колко много деца има тук. Те имат възможност да опитат, да усетят удоволствието от движението и се надявам това да не остане само днес, а да изберат някакъв спорт", заяви той.

Керязов изрази надежда, че участието в маратона ще се превърне в първа стъпка към редовни спортни занимания за част от най-младите участници.

"Държавата винаги ще помага на спорта"

Министърът увери, че държавата ще продължи да подкрепя организирането на спортни събития, но подчерта, че успехът им зависи и от интереса на обществото.

"Държавата винаги ще помага за всякакъв вид спортни събития. Дали те ще станат популярни, това зависи от нас, хората", посочи Керязов.

По думите му рекордното участие тази година показва, че интересът към масовия спорт расте и че Софийският маратон има възможност да се развие като събитие от още по-висок ранг.

"Виждаме хора от различни възрасти, млади хора, с желание, така че това събитие има потенциала да бъде и от много по-висок ранг", допълни той.

Спортният министър даде положителна оценка на организацията на маратона и благодари на жителите и гостите на София за проявеното разбиране към временните ограничения, свързани с провеждането на надпреварата.