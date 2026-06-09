Енчо Керязов: Имаме неуредици за стадиона на ЦСКА

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов представи пред представители на медиите приоритетите, по които ще работи заедно със своя екип, актуалното състояние на системата, основните предизвикателства пред нея, както и мерките, които предстои да бъдат предприети.

По време на пресконференцията беше представено и финансовото състояние на дружествата към Министерството на младежта и спорта.

Министърът посочи, че Национална спортна база ЕАД, „Сердика спортни имоти“ ЕАД и „Академика 2011“ ЕАД отчитат значителни финансови загуби за изминалата година. По предварителни данни счетоводната загуба през 2025 г. е в размер на близо 4 млн. лева за „Сердика спортни имоти“, близо 2 млн. лева за „Академика 2011“, както и 3 млн. лева за Национална спортна база. Според министър Керязов това налага цялостен преглед на управлението на дружествата и начина на стопанисване на държавната спортна инфраструктура.

Предстои извършването на проверки на договорните отношения и механизмите за отдаване под наем на спортните бази с цел повишаване на прозрачността, оптимизиране на разходите и изграждане на ефективен модел за управление на държавната спортна инфраструктура.

Ръководството на министерството поставя като ключов приоритет подобряването на спортната инфраструктура в страната, тъй като състоянието на част от базите не отговаря на съвременните изисквания. Беше коментирана и необходимостта от изграждането на нов модерен национален стадион.

„Водени са разговори от предходни управления за нов национален стадион, но не е стигано до конкретика. Със сигурност България трябва да има нов модерен национален стадион, но това подлежи на анализи. Разговори е имало, но процесът не е бил продължен“, заяви министър Керязов.

Стадионът на ЦСКА

Керязов алармира, че има неуредици по собствеността на реновирания стадион на ЦСКА "Българска армия". Той заяви, че инвеститорите са вложили тройно повече средства в модернизирането на старото съоръжение, което поставя под въпрос дяловете на държавата в него.

"Ние чакаме с нетърпение новия стадион на ЦСКА. Пак стигаме до неуредици за права и взаимоотношения. Изненадан съм, защото не знам как си партнираме. Държавата е подписала споразумение с тях - тя дава имот, който е оценен за около 30-40 млн. Инвеститорът поема ангажимент за същата сума да изгради спортно съоръжение. Той е дал тройно повече от оценката на имота. Не коментирам дали оценката е правилна, защото всичко е факт и модерният стадион е там. Тяхната огромна инвестиция надхвърля предварително заявеното. Трябва да има работна среща в четвъртък, на която с юристи от ММС да проверим всички взаимоотношения. Ако всичко беше уредено точно, нямаше да го говорим в момента. Трябва да е ясно - тази сума е за имота, тази сума е за инвестиция и това са сроковете. Инвеститорите са притеснени, защото са дали тройно повече пари и аз ги разбирам. Той не претендира за нещо, но се притеснява, че многократно е надвишил първоначалното. Попитах ги как без да са уточнили с предишните ръководства, са направили толкова много надвишаващи плащания. Те казаха, че защото не са искали да спират строежа. Аз като министър на спорта ще държа тези взаимоотношения да се запазят какъвто е бил първоначалният разговор", заяви Керязов.

Специално внимание ще бъде отделено и на Българския спортен тотализатор, който министърът определи като стратегически инструмент за финансиране на спорта. Ще бъдат анализирани възможностите за повишаване на ефективността и приходите на дружеството, както и всички постъпили сигнали за потенциално неизгодни договори и нарушения.

Той представи и заместник-министъра на спорта Юлия Тодорова, като обяви, че до края на месеца съставът на политическия кабинет ще бъде допълнен с още един заместник-министър.