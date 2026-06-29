Владимир Кличко си припомн мача с Пулев: Залата беше пълна с български знамена

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов се срещна с легендата на световния бокс Владимир Кличко. В разговора двамата обсъдиха теми, свързани с развитието на бокса, както и предстоящото домакинство на София на Европейското първенство по бокс за мъже и жени. Шампионатът ще се проведе от 15 до 26 септември в зала "Асикс Арена".

"За България е чест да посрещне една от най-значимите фигури в световния бокс. Като посланик на този спорт имате ключова роля за неговото развитие и популяризиране в световен мащаб. Присъствието ви тук е от изключително значение и вдъхновение за младите спортисти", заяви министър Керязов.

Той подчерта, че страната ни има силни традиции в бокса и редица големи шампиони. По думите му Българската федерация по бокс неведнъж е доказвала, че може да организира състезания на много високо ниво.

"Убеден съм, че предстоящото европейско първенство ще бъде отлична възможност страната ни да затвърди позициите си като домакин на големи международни спортни форуми. Подобни първенства мотивират младите хора да изберат спорта и да следват мечтите си, защото им дават възможност да се срещнат със своите идоли и да почерпят вдъхновение от най-добрите. За мен е изключително важно децата да спортуват. Спортът възпитава дисциплина, уважение и отговорност, а освен това има силата да обединява хората", допълни министърът.

Кличко от своя страна отбеляза, че боксът се радва на сериозна популярност в България. Той припомни мача си срещу Кубрат Пулев в Германия, когато залата е била изпълнена с български знамена - знак, според него, за големия интерес към този спорт у нас.

"Вярвам, че Европейското първенство в София ще бъде истински празник както за състезателите, така и за всички почитатели на бокса. Подобни събития са изключително полезни за младите състезатели, защото им дават възможност да усетят атмосферата на големия спорт и да видят отблизо пътя към високите постижения", каза Кличко.

В срещата участваха още генералният секретар на European Boxing Мартин Волке, президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински и мениджърът Александър Красюк.