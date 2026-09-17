Над 400 боксьори превръщат София в столица на европейския бокс

България даде официален старт на Европейското първенство по бокс за мъже и жени, което ще се проведе от 17 до 25 септември в "Асикс Арена" в София. Над 400 боксьори от повече от 40 държави ще се борят за отличията, а България участва с 15 състезатели, предаде БГНЕС.

Шампионатът е исторически, тъй като за първи път от десетилетия европейските първенства при мъжете и жените се провеждат едновременно и на едно място.

Българският отбор включва 10 мъже и пет жени. Заедно със състезателите, резервите, треньорите и официалните лица броят на ангажираните с първенството надхвърля 1000 души.

Керязов: София се превръща в столица на европейския бокс

Европейското първенство беше открито от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов.

"България има дълбоки традиции в този спорт и е дала на световния и европейския бокс забележителни шампиони. Затова благодаря на Европейската федерация по бокс, че избра страната ни за домакин на този престижен форум. Това е не само признание, но и отговорност", заяви той.

Керязов подчерта, че през следващите дни София ще се превърне в столица на европейския бокс, събирайки едни от най-добрите състезатели на континента.

"Надявам се, че в публиката тези дни ще има млади хора, които ще поискат да се занимават с бокс. Пожелавам успех на всички състезатели, вяра, надежда да се бият до последния гонг и любов към бокса. На българските състезатели пожелавам медалите да останат в България", каза спортният министър.

Генадий Головкин е специален гост на първенството

Специален гост на откриването беше президентът на World Boxing Генадий Головкин. Олимпийският вицешампион и многократен световен шампион в професионалния бокс благодари на България за гостоприемството.

"За мен е удоволствие да съм тук. Убеден съм, че това историческо събитие ще се проведе на най-високо ниво, защото знам на какво е способна България като домакин. Успех", заяви Головкин.

Президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински също определи домакинството като чест и голяма отговорност.

"Историята се пише тук и сега, в България. Щастливи сме, че именно София получи възможността да приеме най-големите имена на европейския бокс при мъжете и жените", заяви Инински.

На церемонията присъстваха още председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, генералният секретар на European Boxing Мартин Волке, представители на спортни федерации и други официални гости.

Срещите от Европейското първенство ще продължат до 25 септември в "Асикс Арена". Двубоите могат да бъдат гледани и на сайта на БНТ.