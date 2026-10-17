Педро Нето с два гола донесе победата на Челси над Евертън, Мартинес напусна с травма в главата

Челси победи с 2:0 като гост Евертън в първи мач от седмия кръг във Висшата английска лига, в който Педро Нето реализира два гола, но вратарят Емилиано Мартинес беше заменен след получен удар в главата. След изтичане на четвърт час игра Коул Палмър беше близо до попадение във вратата на "карамелите", които опитаха да застрашат Емилиано Мартинес чрез удари на Тиерно Бари и Джак Грийлиш. Шут на Мойзес Кайседо срещна гредата в 41-ата минута, а лондончани взеха аванс в мача минута след почивката чрез Педро Нето, който направи безпомощен вратаря Джордан Пикфорд.

В 64-ата минута Жоао Педро пропусна да направи резултата 2:0, но това се случи в последните секунди на редовното време чрез нов точен шут при добавка на Нето. Вратарят на "сините" Емилиано Мартинес напусна принудително игра в 75-ата минута, след като беше ударен в главата. Челси има 13 точки на четвърто място в класирането, докато е с 10 пункта на шестата позиция./БТА