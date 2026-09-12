Тотнъм и Евертън си спретнаха нулево равенство

Тотнъм и Евертън направиха нулево равенство в мач от четвъртия кръг на английската Висша лига.

"Шпорите" не успяха да разпечатат и вратата на "карамелите", след като не вкараха досега на Брентфорд, Нюкасъл и Нотингам Форест. Все пак, малката утеха за мениджъра Роберто Де Дзерби е, че поне отборът взе точка във втори пореден двубой.

Евертън остава без поражение - с баланс една победа и три равенства, какъвто има и градският съперник Ливърпул.

В следващите си двубои отборът на Дейвид Мойс приема Уулверхемптън в Карабао Къп, преди да посрещне и новака Ипсуич за първенство. Тотнъм гостува на Ливърпул за Купата на Лигата, а след това е домакин на Астън Вила в Премиършип. / БГНЕС