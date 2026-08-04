Челси привлече бившия капитан на Ливърпул

Отборът на Челси представи английския национал Джордан Хендерсън като ново попълнение в състава си.

36-годишният полузащитник преминава на "Стамфорд Бридж" със свободен трансфер от Брентфорд, където прекара последния сезон. Контрактът му със "сините" ще бъде за две години, до края на сезон 2027/28.

Хендерсън пристига в Челси с изключително богата визитка. Той е бивш футболист на Съндърланд, Ливърпул, Ал Етифак и Аякс, като бе и капитан на Ливърпул. С "червените" той спечели веднъж Висшата лига, Шампионската лига и Купата на Англия, два пъти Купата на Лигата, а също така вдигна и Суперкупата на Европа и триумфира в Световното клубно първенство.

За националния отбор на Англия Хендерсън има 91 мача и три гола, както и сребърен медал от европейско първенство и бронзов от световно.