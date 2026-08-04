BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 65

Челси привлече бившия капитан на Ливърпул

36-годишният Хендерсън идва със свободен трансфер от Бернтфорд

04.08.2026 | 14:21 ч. 0
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Отборът на Челси представи английския национал Джордан Хендерсън като ново попълнение в състава си.

36-годишният полузащитник преминава на "Стамфорд Бридж" със свободен трансфер от Брентфорд, където прекара последния сезон. Контрактът му със "сините" ще бъде за две години, до края на сезон 2027/28.

Хендерсън пристига в Челси с изключително богата визитка. Той е бивш футболист на Съндърланд, Ливърпул, Ал Етифак и Аякс, като бе и капитан на Ливърпул. С "червените" той спечели веднъж Висшата лига, Шампионската лига и Купата на Англия, два пъти Купата на Лигата, а също така вдигна и Суперкупата на Европа и триумфира в Световното клубно първенство.

За националния отбор на Англия Хендерсън има 91 мача и три гола, както и сребърен медал от европейско първенство и бронзов от световно.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

челси хендерсън ливърпул капитан
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem