Левски преодоля трудно Спартак Плевен, дузпа отпуши мача

Левски победи Спартак Плевен с 2:0 и се класира за осминафиналите за Купата на България. Двубоят се игра на Градския стадион в Ловеч поради ремонтни дейности на стадиона в Плевен.

Евертон Бала от дузпа и Мазир Сула донесоха успеха на "сините", който не дойде никак лесно. Срещата се разви по подобен начин на гостуването на вечния съперник ЦСКА, който също срещна трудности по-рано в неделя, но успя да надделее с 2:0 срещу Несебър.

Левски изигра слабо първо полувреме, а Спартак можеше да поведе малко преди почивката, когато Виктор Иванов нацели напречната греда.

В началото на второто полувреме плевенчани имаха нова голова ситуация, но удар на Костадин Велчев с глава премина над целта.

Левски поведе в 57-а минута след точно изпълнена дузпа от Евертон Бала. Наказателният удар бе отсъден за нарушение на Пламен Спасов срещу Армстронг Око-Флекс.

В 80-а минута грешка на вратаря на Спартак позволи на Левски да организира атака, която завърши с попадение на Мазир Сула за крайното 2:0.