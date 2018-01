На двата полюса: Най-високият мъж и най-ниската жена

С внушителните си 2 метра и 46 сантиметра висотчина Султан Кьошен е смятан за най-високия мъж в света.

Той се среща с Джоти Амге - най-ниската жена на света в петтък пред пирамидите в Гиза.

Двамата бяха поканени в Египет от Борда за популяризиране на туризма като част от инициатива за възраждане на туризма в Египет, пише Newsweek.

35-годишният Кьошен е от кюрдски произход и е един от 10-те човека, за които се знае, че са достигнали височина над 2 метра и 40 см.

24-годишната индийка Амге пък е най-ниската жена в света и е висока едва 62,7 сантиметра. Тя е участвала в сериала "Зловеща семейна история". Амге е толкова малка, че почти се побира в шепите на Кьошен.

PRETTY COOL, RIGHT?: The world's tallest man, Sultan Kosen, and the shortest woman, Jyoti Amge, visited Egypt's Giza Pyramids on Friday, as part of a campaign which aims to revive the country's struggling tourism industry. pic.twitter.com/TWznLL7oCF