Бой пред Фонтана ди Треви... заради селфи!

Масов бой пред една от най-големите забележителности в Рим вдигна полицията на крак.

Две дами започват да спорят заради перфектното място за селфи пред Фонтана ди Треви в италианската столица на 8 август, а към тях се присъединиха още 9 души.

Масовото сбиване започва между 44-годишна американка и 19-годишна датчанка, които започват разпалено да спорят коя да си направи селфи пред фонтана.

Словестната разпра прераснала в бутане, а малко след това двете жени започнали и да се бият, съобщават от "24 часа", позовавайки се на местни медии.

WATCH: Selfie queens brawl for best photo spot at Rome's #Trevi fountain https://t.co/YC4SEGi4J3 #tourism pic.twitter.com/ZfFUdQETq4