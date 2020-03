Ново звездно приятелство: Брад Пит и Леонардо ди Каприо

Леонардо ди Каприо е един от най-известните актьори в Холивуд, но казва, че мнението му за славата не се е променило много от началото на кариерата му до момента. Той посочва, че знае, че няма да е вечно в светлината на прожекторите.

"Моето мнение е същото, каквото беше, когато започнах кариерата си. Даден ни е един шанс, не искаме да омаловажим тази възможност, затова се опитваме да даваме най-доброто от себе си, да направим нещата по най-добрия начин, по който можем. Защото разбираме, че това е краткотрайно", посочи звездата.

"Вкусовете се променят, културата се променя. И се чувствам благословен, че имам възможност да играя във филми. Затова се чувствам много свързан с онова 15-годишно хлапе, което бях - което получи първата си роля във филм. Това не се е променило", обясни звездата в интервю за списание "Esquire", което даде съвместно с Куентин Тарантино и Брад Пит.

Лео проговори открито и за приятелството си с Пит. Двамата участваха заедно във филма "Once Upon a Time in Hollywood", който трябва да излезе през август.