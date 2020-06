Тренд сред звездите: Дрехи на точки

Кендъл Дженър явно много обича да носи дрехи на точки, забелязват от "Teen Vogue". Скоро тя постна снимка със син бански на бели точки, беше облечена със синя блуза на бели точки за фотосесията си за "Vogue", често е забелязвана с рокли на точки през лятото, а и се появи с копринен костюм на точки на благотворително покер събитие.

Изследователи смятат, че може да има научно обяснение на любовта ѝ към точките.

"Кръговете и сферите са най-отзивчивите форми, нямат остри ъгли и така няма опасност от контузия. Нашият емоционален мозък разбира това и по интиуция предпочита кръглите форми пред острите. Проучване показва, че хората асоциират закръглените форми с безопасността и позитивността, а острите ъгли - с опасност и негативност", казва Ингрид Фетел Лий в статията "Joyful: The Surprising Power of Ordinary Things to Create Extraordinary Happiness".

Кендъл не е единствената знаменитост, която залага на този тренд. Дрехите на точки са хит това лято и с подобни облекла се появиха Майли Сайръс, Кейти Пери, Емили Ратайковски и испанската певица Росалия.

За първи път тази тенденция завладява света на модата през 1926 г., когато Мис Америка е била снимана с бански костюм на точки.

През 1928 г. пък от "Дисни" представят героинята Мини Маус, която е с червена пола на бели точки и същата панделка на главата.