Показаха първи кадри от продължението на сериала "Клюкарката"

Появи се първи кадър от заснемането на новите епизоди на тийн сериала "Клюкарката".

Новото поколение ученици от Горен Ийст Сайд позират на стълбите на Музея на изкуството "Метрополитън", както правиха Блеър Уолдорф, Серина ван дер Удсън и техните подчинени, и са облечени в униформи.

Снимките на сериала бяха забавени заради пандемията от коронавирус. Беше предвидено той да започне да се излъчва през пролетта на тази година.

От HBO Max съобщиха, че на екран ще видим Емили Алин Линд (Doctor Sleep, Revenge), Уитни Пик (Chilling Adventures of Sabrina), Ели Браун (The Perfectionists), Джейсън Готай (Broadway's Bring It On, Spider-Man: Turn off the Dark), Джонатан Фернандес (Lethal Weapon, Girls, Togetherish).

Няма много подробности за персонажите, но самата Емили Алин Линд издаде, че ще играе тийнейджърката Одри, която "е в продължителна връзка и започва да се чуди какво повече може да има навън за нея", писаха от "Deadline".

В новите серии ще се разбере и какво се случва с някои от емблематичните главни герои на сериала - Серина ван дер Уудсен, Блеър Уолдорф, Дан Хъмфри, Нейт Арчибалд, Чък Бас и т.н.