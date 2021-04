Как да направите връзката по-здрава и стабилна?

Да се прострои здрава и стабилна връзка, която да продължи дълго, не е никак лесно. Но влияе много добре на здравето. Проучвания доказват, че дълготрайните и успешни връзки свалят нивата на стреса и подобряват здравословното състояние, пишат от "The Sun". Журналистката Хелън Томпсън, която е и автор на книгата "This Book Could Save Your Life" дава някои съвети как да намерите истинска любов и да създадете стабилна връзка.

Пийте, когато и другият пие

Това е съвет по-скоро за първите срещи и за новите връзки. Когато отидете на среща, помнете, че човекът с вас ви оценява повече по външния вид и езика на тялото, а не толкова по това какво говорите и споделяте. Непознатият човек си създава впечатление за вас по следния начин - 55% от външния вид и езика на тялото, 38% от начина на изразяване и само 7% от това какво всъщност казвате. За да създадете добро първо впечатление, бъдете в отворена поза към човека до вас, наливайте си и отпивайте от питието, когато той го прави. Не скръствайте ръце, усмихвайте се.

Използвайте кратки думи и гледайте в очите

Визуалният контакт е много важен. На първите срещи трябва да гледате в очите човека, докато той ви говори или вие му разказвате нещо. Ако гледате настрани, все едно нямате интерес, а погледите издават привличане. Естествено, не се втренчвайте, за да не стане неудобно. Докато другият говори е най-добре да използвате кратки думи или изречения, когато той ви разказва нещо. Например - "продължавай", "да", "разбирам" и т.н. Така показвате, че имате интерес, но не прекъсвате другия. Хората, които използват кратки думи или изречения, са намирани за по-привлекателни, показват проучвания.

Ходете заедно по въжени/дървени мостове

Вече сте двойка и излизате по срещи. Ходете често сред природата и залагайте на някои малко по-екстремни преживявания. Много проучвания показват, че, ако сте на малко по-опасно място или стане драматично, това може да увеличи романтичните чувства помежду ви. Има голяма връзка между напрежението, предизвикателствата и привличането. Въжените мостове над реките, които леко се поклащат, са идеален вариант за съвместно приключение. Може и да изберете екопътека в планината с дървени мостове. Посещавайте често панаири и лунапаркове, за да се порадвате на атракциите там.