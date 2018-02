Детектор, кодове... Spyscape показва света на шпионажа

Да се подложиш на детектор на лъжата, да се промъкнеш през "гора" от лазерни лъчи, да дешифрираш секретни послания... Интерактивният музей "Спайскейп", който отвори врати в Ню Йорк, предлага на посетителите да си създадат представа за живота на шпионите, предаде Франс прес.

"Спайскейп" се помещава в нови помещения с площ над 5000 кв.м, близо до Сентръл парк. За създаването на музея са ползвани услугите на бивш отговорник за обучението на британски секретни агенти.

Отделни зали в музея са посветени на значими епизоди от историята на шпионажа, като се започне от дешифрирането на тайни нацистки кодове от британските секретни служби през Втората световна война.

New York’s spy museum opens today! Come and experience amazing real-life spy stories, spy challenges, and discover what kind of spy you’d be… https://t.co/BFOBa5fXZn

Students who reserve #SPYSCAPE tickets online today get in FREE until Monday! pic.twitter.com/rYILpDQnQs