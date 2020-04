На покрива на Музейко: Космически приключения към Луната

На 16 юли, точно преди 50 години, стартира мисията “Аполо 11”. Само четири дни по-късно тя ще откара първите двама човека в историята, които ще стъпят на лунната повърхност. Моментът, в който Нийл Армстронг стъпва на Луната, става ключов както за астрономията и космическата индустрия, така и за мечтите на човечеството. “Една малка стъпка за човек, един гигантски скок за човечеството".

В чест на този исторически момент, следващото издание на "Ratio Rooftop Party: To the Moon and Back" ще е посветено тъкмо на нашата небесна спътница, Луната. Акцентът ще бъде върху дългоочакваното завръщане на човечеството на Луната - този път с идеята да останем и трайно да колонизираме нашия естествен спътник. Локацията за партито е свежа: покривът на Детски научен център Музейко.

Гостите на събитието ще разберат подробности за миналите и предстоящи мисии до Луната, защо ни е изобщо да пътуваме до там и с какво това сложно и скъпо начинание може да ни бъде полезно. Лекторите на събитието ще разкажат за предизвикателствата за достигане на екипажи и товари до лунната повърхност и защо от 1972 г. насам човешки крак не е стъпвал там. Дискусията ще хвърли поглед и към космическото бъдеще на човечеството - кога и как ще започнем да строим сгради, а защо не и цели градове на лунната повърхност, и може ли Луната да се превърне в портал към звездите.

Участници в дискусията ще бъдат д-р Владимир Божилов, астрофизик, Стоил Иванов, инженер-физик, и Венцислав Петров, популяризатор на науката. Огранизаторите на събитието са предвидили и допълнителни изненади за гостите като телескоп, с който да наблюдават пълнолунието на 16 юли, както и разходка във виртуална реалност.

Събитието е част от програмата #MoonLanding50 на Международния астрономически съюз в чест на 50-годишнината от кацането на Луната.

"Ratio Rooftop Party: To the Moon and Back" ще се проведе на 16 юли от 19:00 часа на покрива на Детски научен център Музейко. Събитието се организира от Ratio с домакинство от Музейко. Билетите са в продажба, а местата са ограничени. Можете да научите повече за пълната програма на сайта на организаторите www.ratio.bg