One Dance Week – космос и магически реализъм

One Dance Week - истории за трансформацията, законите на физиката, Космоса, общуването между хората и магическия реализъм. Тази година събитието ще включва три спектакъла, два от които със световна премиера, плюс атрактивна среда, изградена от музика, светлини и вокали."Ще чуем младите гласове на съвременната канадска сцена, а целият уикенд е посветен на различните изкуства", каза в "България сутрин" директорът на фестивала Елиа Лилов.Един от акцентите в One Dance Week ще са циркови артисти от Австралия, чийто спектакъл е извън ограничения на традиционния цирк."Идеята ни е да представяме някои от най-интерсните феномени в съвременния танц - има приоми от театъра, от операта, от цирка", подчета тя пред Bulgaria ON AIR