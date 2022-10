28 ареста, свързани с групата Just Stop Oil, която посегна на Ван Гог

Активистките срещу изкопаемите горива, които бяха заснети да хвърлят доматена супа върху "Слънчогледите" на Ван Гог в лондонска галерия в петък, бяха обвинени в престъпления за нанасяне на щети.

Двете млади жени от кампанията Just Stop Oil хвърлиха съдържанието на две кутии доматена супа Heinz върху картината, която според групата струва около 84,2 милиона долара.

След това се залепиха на стената под картината в Националната галерия. В изявление, публикувано в Twitter в петък, галерията потвърди инцидента в стая 43, където е изложена картината "Слънчогледите", и даде актуална информация за състоянието й.

"Има леки щети по рамката, но картината е невредима", се казва в съобщението. В последваща публикация галерията обясни, че картината е остъклена и следователно е защитена.

Трети протестиращ също беше обвинен за отделна атака срещу емблематичния знак "Нов Скотланд Ярд", който стои пред главния полицейски щаб на Лондон, съобщи полицията.

Тримата души са свързани с Just Stop Oil, която представлява коалиция от групи, работещи заедно, за да попречат на правителството на Обединеното кралство да се ангажира с нови лицензи относно проучването, разработването и производството на изкопаеми горива.

Общо 28 ареста бяха извършени във връзка с протестите в центъра на Лондон в петък. Други 25 души са пуснати под гаранция в очакване на допълнителни разследвания, според изявлението.

Инцидентът от петък е последният от поредица протести, насочени срещу известни произведения на изкуството в опит да се привлече вниманието към ролята на изкопаемите горива за изменението на климата. През юли членовете на Just Stop Oil се залепиха за копие на "Тайната вечеря" на Леонардо да Винчи в Кралската академия по изкуства в Лондон.

Същия месец активисти от групата се залепиха за шедьовър, съхраняван в Националната галерия, докато членове на италианска организация на активисти, които се борят за климата, се залепиха за "Примавера" на Ботичели във Флоренция.

В неделя климатичните активисти от Extinction Rebellion бяха арестувани, защото се залепиха за "Клането в Корея" на Пикасо в Националната галерия на Виктория в Мелбърн.

