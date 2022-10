Още една акция - екоактивисти размазаха торта върху восъчна фигура на крал Чарлз III

Екоактивисти хвърлиха шоколадова торта върху лицето на крал Чарлз III в Музея за восъчни фигури на Мадам Тюсо в централен Лондон.

20-годишната Айлид Макфадън и 29-годишният Том Джонсън са разследвани по подозрение за нанесени щети, след като са прекрачили бариерата и изглежда са намазали торта върху модела, който е оценяван на £220 000. На художниците може да отнеме близо четири месеца, за да създадат една фигура за Мадам Тюсо.

Протестиращите са закупили билети за музея. Те са скрили белите си тениски Just Stop Oil под черни горнища.

👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB