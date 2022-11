Екоактивистите не подминаха и Уорхол, боя и върху негово произведение

Екоактивисти нападнаха поредната творба на изкуството. Този път целта бе едно от най-ценните произведения на модерното изкуство в Националната галерия на Австралия - Консерви супа "Кембъл" на Анди Уорхол.

Изображенията, публикувани от активистите, показват, че някои от платната са надраскани със синя боя. Разбира се, произведенията на изкуството са зад защитно стъкло и не са повредени.

Групата Stop Fossil Fuel Subsidies заяви в изявление в сряда, че иска австралийското правителство да прекрати подкрепата за петролната, газовата и въглищната промишленост. Активистите заявиха, че са част от глобална мрежа за гражданска съпротива, известна като A22.

Бони Касен, която беше посочена в изявлението като един от участниците в протеста, каза, че Уорхол изобразява полудялото консуматорство в емблематичната серия от картини.

"И сега капитализмът е полудял", каза тя. "Семействата трябва да избират между лекарства и храна за децата си, докато компаниите за изкопаеми горива връщат рекордни печалби. И въпреки това нашето правителство дава $22 000 на минута субсидии за индустрията с изкопаеми горива".

Една от активистките се опита да се залепи за една от картините, но бързо беше отстранена, преди лепилото да стегне.

Инцидентът идва след подобни протести, включващи известни произведения на изкуството в чужбина, включително германска екологична група, която хвърля картофено пюре върху картина на Клод Моне в музей в Потсдам и активисти от Just Stop Oil, които хвърлиха доматена супа върху Слънчогледите на Винсент ван Гог в Националната галерия в Лондон.

В изявление на галерията се казва: "Протест се проведе в Националната галерия на Австралия след подобни инциденти на други места в Австралия и в чужбина. Националната галерия не желае да рекламира тези действия и няма повече да коментира".

Говорител на ACT Policing каза, че полицаите са реагирали на инцидент с двама души в галерията, но не са извършени арести.

