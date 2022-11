Активисти атакуваха "Викът" на Мунк, но този път "удариха греда"

Активисти за климата се опитаха да се залепят за шедьовъра на Едвард Мунк "Викът" в Осло, за да протестират срещу петролната индустрия на Норвегия, но охраната се намеси и произведението на изкуството не беше повредено, съобщиха от полицията.

"Намираме се в Националния музей след сигнал от охранителите там. Те са заловили трима души, като двама са се опитали да се залепят за картината", написа полицията в Twitter.

"Те не са успели, но по стъклената витрина има следи от лепило. Няма данни за нанесени щети на картината".

Емблематичната картина от 1893 г., която сега е символ на екзистенциалния гняв, изобразява човекоподобна фигура, стояща на мост, която се държи за главата в очевиден ужас на фона на вихрено небе.

Организацията "Спрете проучванията за нефт" заяви пред норвежкото списание за култура " Tidens", че намерението ѝ е да "извади хората от апатията им", за да "стигнат до разговора, който искаме да проведем".

Норвегия е най-големият производител на петрол в Западна Европа.

През последните седмици протестиращите се насочиха към множество безценни произведения на изкуството в музеи в цяла Европа в знак на протест срещу липсата на действия срещу изменението на климата.

В четвъртък десетки от най-големите музеи в света публикуваха съвместна декларация, в която се казва, че активистите за опазване на околната среда, които атакуват картини, "силно подценяват" щетите, които могат да бъдат причинени.

В петък на срещата на върха на ООН за климата в Египет учени заявиха, че емисиите на въглероден диоксид от изкопаеми горива, които са основният двигател на изменението на климата, са на път да се увеличат с един процент през 2022 г. и да достигнат исторически максимум.

