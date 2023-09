Де Ниро ще пита пак "You talkin' to me?" в реклама на таксита

Робърт де Ниро ще повтори култовата си реплика "You talkin' to me?" от ролята си в класиката на Мартин Скорсезе от 1976 г. "Шофьор на такси", пише "Daily Mail". 80-годишният актьор ще се върне зад волана като Травис Бикъл, като заснеме поредица от реклами за Uber, съобщи "The Sun" във вторник. Според източника "You talkin' to me?" ще бъде като есенция на рекламата.

"Шофьор на такси" се смята за емблематичен филм за Ню Йорк, но от Uber правят изненадващ избор да се снима в Лондон. Преди това де Ниро беше едно от лицата на британската марка пекарни "Warburtons". Още през 2019 г. носителят на "Оскар" се появи в кампания за подходящо наречения електрически автомобил Kia Niro, а също така е правил реклами за "Santander bank" и "American Express".

Поредицата от скорошни реклами, които преди това бяха рядкост за актьора, може да помогнат за финансовия му стабилитет, защото поредният му развод му излезе скъп, а освен това е и млад татко.