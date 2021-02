Македонците: Сърбия ни дари, а къде са обещаните от "брата Бойко" ваксини?

Такъв или онакъв, но Вучич се появи на Свети Трифон на „Табановце“ и донесе първите ваксини за македонците, пише в коментар в. "Слободен печат".

Нито ЕС, нито българите, нито гърците, никой друг. Някои казват, че се вдигнал голям шум за една кутия. Ако някому пречат, че са „сръбски“, да не ги приема. Но да има все пак предвид, че са американски, пише в материала.

Припомняме, че вчера Сърбия дари 4 680 ваксини на Северна Македония. На церемонията на ГКПП „Табановце“ присъстваха сръбският президент Александър Вучич и македонският премиер Зорад Заев. В знак на благодарност Заев подари на Вучич икона на Св. Пантелеймон.

А къде са ваксините, които обеща "братът" Бойко за братята македонци, пита авторът на статията. Онези, за които здравният министър Венко Филипче специално пътува до София и за които премиерът Зоран Заев предварително благодари "за братската помощ", посочва авторът.

Няма и следа, нито за 100, нито за 300 или повече броя. В края на краищата броят не е важен, а да си държиш на думата, чрез което щеше да се види желанието за помощ на най-близките приятели и съседи, с които между другото има подписан договор за добросъседство, пише в материала.

Отбелязва се, че за добросъседство не са нужни договори, а готовност да се помогне с обикновени неща в момент, когато те са най-нужни на приятеля, на "брата".

Добре бил казал Вучич friend in need, is a friend in deed, а българите точно тогава ги нямало. От цялата тази българска „помощ“ засега получаваме само обиди, унижения и изнудване, оценява авторът.

Затова нека не се чуди Екатерина Захариева, след като в правилния момент „се притече“ не друг, а сръбският президент Александър Вучич. Вождът от Белград индиректно даде урок на „славната тройка“ от България, че трябва още много да работи върху дипломацията и геостратегията, за да заменят връзките между двата народа с други, „по-силни“ връзки. Не че през изминалия период не прехвърчаха искри в геополитически и икономически план между сръбското и македонското правителство.

Точно поради това Вучич все повече се налага като балкански лидер, от когото мнозина в региона могат да учат как се води политика. Не трябва да го обичаш, но не можеш да не го уважаваш. Винаги е на точното място в точното време, заключава авторът.

От своя страна в. "Вечер" съобщава, че до 14 февруари над 43 000 граждани са се регистрирали за имунизация срещу коронавирус чрез мобилното приложение "Ваксинация", което беше активирано в сряда, а други над 13 500 - чрез личните си лекари. Министерството на здравеопазването потвърди, че първо ще бъдат ваксинирани здравните работници и хората над 70 години. Вчера първите 4680 от предвидените 8000 ваксини на "Пфайзер " бяха предадени на премиера Зоран Заев от сръбския президент Александър Вучич. Към средата на месеца се очакват и 200 хиляди дози китайска ваксина Синофарм. Очакват се и допълнителни дози "Пфайзер", договорени директно с компанията, както и ваксини от системата КОВАКС.