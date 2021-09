Земетресение от 4,4 по Рихтер разлюля Източна Румъния

Земетресение с магнитуд 4,4 бе регистрирано днес в Източна Румъния, съобщи Евросредиземноморският сеизмологичен център.



Трусът е регистриран в 13.32 ч. на дълбочина от 145 километра. Епицентърът на земетресението е бил на 62 километра северозападно от град Бъзъу.



Засега няма информация за нанесени материални щети или за пострадали хора при труса.



Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.4 in Romania 44 min ago pic.twitter.com/TDQe4BhvO3