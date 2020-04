Тръмп за операцията в Близкия изток: Най-лошото решение!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че интервенцията на САЩ в Близкия изток е била "най-лошото решение", някога вземано за страната и сега той ще се погрижи за сигурното изтегляне на американските войници от региона, предава AFP.

Тръмп беше подложен на остра критика заради изненадващото обявление на Белият дом, че Вашингтон ще изтегли част от войските си от границите на Сирия.

"Влизането в Близкият изток беше най-лошото решение, някога вземано в историята на нашата страна. Отидохме на война под фалшиви и вече опровергани причини", написа президентът в Twitter, като уточни, че говори за обвиненията към режима на Садам Хюсеин в Ирак от 2003 г., който тогава беше обвинен в притежание на оръжия за масово поразяване.

The United States has spent EIGHT TRILLION DOLLARS fighting and policing in the Middle East. Thousands of our Great Soldiers have died or been badly wounded. Millions of people have died on the other side. GOING INTO THE MIDDLE EAST IS THE WORST DECISION EVER MADE.....