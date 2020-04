US военните имали предупреждение за атаките от страна на Иран

Представител на американската армия заяви, че военните са имали достатъчно ранно предупрежение за атаката с балистични ракети в Ирак.

Армията е успяла да издаде предупреждение и хората на пътя на ракетите са успели да се скрият в бункери навреме.

Най-малко 2 бази в Ирак, в които са разположени американски войски, са били ударени от над дузина балистични ракети, съобщи департаментът по отбрана.

Иранската държавна телевизия съобщи, че атаката е отговор на страната за убийството на Касем Солеймани, убит при атака с дрон в Багдад по заповед на американския президент Доналд Тръмп.

Пентагонът съобщи, че поне две бази са уцелени - в Ирбил и Ал-Асад. Няма информация за пострадали, предаде BBC.

"Наясно сме с информацията за атака срещу американски бази в Ирак. Президентът е бил брифиран и наблюдава ситуацията отблизо и се консултира с екипа по национална сигурност", заяви говорителят на Белия дом Стефани Гришам.

Иранската Революционна гвардия заяви, че атаката е ответния удар за убийството на Солеймани.

"Предупреждаваме всички американски съюзници, които дадоха техните бази на терористичната им армия, че всяка територия, на която се извърши агресивен акт срещу Иран, ще бъде на прицел", съобщи гвардията.

Външният министър на Иран Джавад Зариф по-късно публикува в Twitter, че атаката е акт на самозащита и отрече, че страната цели да ескалира напрежението до война.

"Не търсим ескалация или война, но ще защитаваме себе си срещу всяка агресия", обясни Зариф в туит.



Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.

We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.