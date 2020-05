Level up Career разкрива как се гради успешна кариера

Кои са най-важните неща при избора на професия, как се гради успешна кариера и как професионалните онлайн мрежи помагат в професионалното израстване. Отговорите на тези и още интересни въпроси ще даде специализираното събитие на сайта Rabota.bg - Level up Career, което ще се проведе на 5 ноември, от 9 часа, в Capital Fort.

За втора поредна година сайтът Rabota.bg, част от Investor Media Group, ще даде възможност на търсещите професионална реализация да се срещнат с някои от най-големите работодателите в България, на които да представят автобиографиите си. Във фокуса на Level up Career са три групи – младежи, които завършват образованието си и търсят реализация на трудовия пазар, жени, които се връщат от отпуск по майчинство, и българи, които са учили в чужбина, но искат да започват кариера в България. Всички те ще получат ценни съвети за професионално ориентиране и кариерно израстване, както и препоръки за изготвяне на креативна автобиография, която да им осигури интервю за работа.

Кои са задължителните стъпки при избора на най-подходяща професия ще разкрие основателят на платформата за търсещи работа For Job hunter Красина Георгиева. За успешна преквалификация в ИТ сферата ще говори Александър Пецорански от Automation QA Engineer at Prime Holding group. Tези, които вече са избрали подходяща професия, ще научат как с помощта на LinkedIn могат да развият кариерата си. Авторът на Блога за LinkedIn “The Linked Blog” Александър Кръстев ще даде практически съвети за по-добра комуникация в професионалната мрежа с кандидати и настоящи служители. Журналистът на Bulgaria ON AIR Петя Кертикова, автор на рубриката „Завърналите се с Петя Кертикова“, ще се фокусира върху темата за завърналите се от чужбина българи, които градят успешна кариера в родината.

Участието в събитието е безплатно, след предварителна регистрация ТУК. Регистриралите се ще участват в реални бизнес казуси на известни компании, след което могат да получат предложение за работа спрямо техния опит и умения. Освен това участниците ще получат специални отстъпки от програма за кариерно преориентиране, както и съдействие за намиране на работа от специалисти на сайта Rabota.bg.