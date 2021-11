Туристическата агенция Posoka.com с черен петък и до 40% отстъпки за почивки на родното Черноморие

На фона на световия ентусиазъм около големите разпродажби и черния петък, туристическата агенция Posoka.com e подготвила много отстъпки и атрактивни цени на пакетите си за екскурзии и почивки. Най-изкушаващи са промоционалните пакети за морски почивки в едни от най-хубавите четири и петзвездни хотели на морския бряг в Златни пясъци и Св. Св. Константин и Елена.

Отстъпките за 7-дневни ultra all inclusive и ultra all inclusive plus пакети са -40% от посочените на уебсайта на Posoka.com и важат за престой през целия летен сезон 2022, който започва още от май. В рамките на черния петък на Posoka.com всеки може да резервира своята 7-дневна лятна почивка през август в луксозния петзвезден хотел “Астор Гардън” в Св. Св. Константин и Елена на базата на ultra all inclusive изхранване в хотела и баровете около басейна за около 790 лв. на човек. Цените са още по-изгодни за останалите летни месеци, а също толкова атрактивни са и офертите за пакетни 7-дневни морски почивки в хотелите “Азалия”, “Астера” и “Атлас”. Всички промоционални предложения могат да бъдат разгледани на уебсайта на Posoka.com.

Туристическата агенция предлага намаления и на екскурзиите си в чужбина, както и на екзотичните си пакети. Промоциите за черен петък на Posoka.com ще продължи до 30 ноември включително.