Кои компании ще ръководят глобалните вериги за доставки?

Разцепването на глобалните вериги за доставки, водено както от политически, така и от бизнес съображения, кара стотици производители и доставчици на логистика да обсъждат накъде да тръгнат. Би било добре да ги посъветват да вземат пример от две тайвански компании, които водят промяната.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. е най-големият производител на чипове в света с клиенти, включително Apple Inc., Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices Inc. Foxconn Technology Group, чийто флагман е базираната в Тайпе Hon Hai Precision Industry Co., сглобява тези компоненти в крайни устройства. IPhone на Apple и сървърите за изкуствен интелект на Nvidia са сред най-известните продукти на Foxconn, но обхватът им се простира в индустриални сектори, включително автомобили Tesla Inc., доставчика на системи за фабрична автоматизация Siemens AG и дори израелски производител на сателити.

Техният размер, техническо господство и глобално влияние правят тези две тайвански компании незаменими - нито един друг бизнес не може да се намеси, за да запълни празнината, ако те изчезнат изведнъж. Това е загрижеността на политиците от Вашингтон до Канбера, в случай че напрежението между Тайпе и Пекин ескалира до точката на военен конфликт. Но и двете фирми мислят по-малко за война и повече за това как глобализацията може да разшири преднината им.

„Нестабилността в Тайванския проток определено е съображение за устойчивостта на веригата за доставки“, каза председателят и главен изпълнителен директор на TSMC C.C. Вей след годишното събрание на акционерите този месец. И все пак производителят на чипове също вижда ползи от глобализацията, „защото можем да вземем най-доброто от целия свят“.

Foxconn също рекламира предимствата на своя разширен обхват. „Нашият диверсифициран глобален отпечатък е важна част от конкурентното предимство на Hon Hai“, каза главният изпълнителен директор Йънг Лиу на акционерите наскоро, отбелязвайки, че има 205 обекта в 24 държави. „В настоящата геополитическа ситуация това предимство е още по-важно и очевидно.“

Две десетилетия след присъединяването си към Световната търговска организация, позицията на Китай като фабрика на света се измести от печеливша за клиенти и доставчици към огромен риск. Недостигът на работна ръка, растящите разходи и силната местна конкуренция карат мнозина да търсят другаде. Японските и южнокорейските производители на автомобили се оттеглят, американският производител на електроинструменти Stanley Black & Decker затвори фабриката си, а Nike Inc. се премести.

TSMC и Foxconn не доставят директно на всички тези компании, но са само на една крачка разстояние. Почти всяко устройство на планетата е направено със или от стоките, които излизат от техните фабрики. TSMC, например, не само контролира по-голямата част от производството на водещи чипове, но е и най-големият доставчик на по-стари (наричани още наследени) 28-нанометрови полупроводници, които се използват в играчки, промишлено и селскостопанско оборудване. Foxconn, макар и най-известен с производството на потребителски устройства, е основен играч в индустриалното производство и фабричната автоматизация.

Това означава, че мястото на новите съоръжения от всяка компания действа като ориентир за това накъде вече върви останалата част от веригата за доставки или къде трябва да се премести.

Вземете TSMC. Въпреки че не произвежда автомобили, компанията е избрала места в центъра на автомобилната верига за доставки. Volkswagen AG, BMW AG и Porsche имат съоръжения близо до Дрезден, мястото на предстоящата европейска фабрика на TSMC. Съинвеститорите в тази фабрика включват Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG и NXP Semiconductors NV. В резултат на това всеки, който иска да достави материали или оборудване на TSMC, ще трябва да има операции близо до германския град.

За своята фабрика в японската префектура Кумамото TSMC си партнира със Sony Group Corp., Toyota Motor Corp. и доставчика на автомобилна електроника Denso Corp. Това съоръжение ще обслужва водещата в света автомобилна, промишлена и потребителска електроника в Япония. Планът за разширяване, обявен през 2021 г., стимулира доставчиците Mitsubishi Electric Corp., Sumco Corp. и Kyocera Corp. да очертаят нови инвестиции в района.

Съоръжението на TSMC в Аризона е различна история. Няма бизнес аргументи за установяване там: в региона липсват забележителни свързани индустрии. Но натискът от страна на клиентите и стимулите от правителствата на САЩ на щатско и федерално ниво не оставиха избор на тайванската компания. Дори тогава доставчиците бързо последваха, включително индустриалните компании LCY Chemical Corp. и Topco Scientific Co.

Решението на Foxconn да се разшири в Мексико, Индия и Югоизточна Азия, както и многобройните връзки с европейски промишлени компании като Siemens, ZF Group и Stellantis NV показват, че диверсификацията е не само географска, но и секторна. Компанията се насочва към автоматизацията на фабриките, транспорта и логистиката, космическото пространство и алтернативната енергия. Много от настоящите ѝ доставчици построиха съоръжения в Шънжън, за да се насладят на предимствата на близостта до производствения център на Китай. Този ефект на Foxconn се повтори преди повече от десетилетие, когато се установи близо до централния китайски град Джънджоу и доставчиците последваха примера.

Сега, поради решаващата им роля в центъра на индустрията, не само че същият антураж от доставчици на TSMC и Foxconn ще трябва да се присъедини към тяхното глобално пътуване, всеки друг, който очаква да бъде част от международни вериги за доставки, няма да има друг избор, освен да ги последва също.

Тим Кълпан е колумнист на Bloomberg Opinion, отразяващ технологиите в Азия. Преди това той e бил технологичен репортер за Bloomberg News. Анализът му е публикуван на сайта на Bloomberg TV Bulgaria.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase