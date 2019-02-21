Audi Q8 има още два нови двигателя

Audi реши да разшири гамата двигатели за премиум всъдехода Q8 за европейския пазар. Досега автомобилът се предлагаше само с един дизелов мотор 50 TDI - 3,0-литров V6 с турбокомпресор, развиващ мощност от 286 к.с и 600 Нм въртящ момент, който ускорява автомобила от място до 100 км/ч за 6.3 секунди и развива максимална скорост от 245 км/ч.

Сега компанията реши да оборудва всъдехода с по-малко мощния вариант на досегашния 3-литров дизелов двигател. 45 TDI осигурява мощност от 231 коня и 500 Нм въртящ момент, достъпен между 1750 и 3250 об/мин. С този двигател Q8 ускорява до 100 км/ч за 7,1 сек, а максималната му скорост е 233 км/ч.

Освен това автомобилът ще се предлага и 3,0-литров бензинов V6 двигател 55 TFSI с турбокомпресор, развиващ 340 к.с. и 500 Нм, налични в диапазона 1370-4500 об/мин. С този мотор всъдеходът ускорява до 100 км/ч за 5,9 сек, а максималната скорост е електронно ограничена на 250 км/ч. Базовата цена на Audi Q8 55 TFSI в Германия е 76 300 евро, а Q8 45 TDI започва от 73 300 евро.

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